Ancora bloccato dall'infortunio, il nuovo obiettivo di Andrea Cambiaso è di esserci contro l'Inter. Il terzino della Juventus è ancora alle prese con il problema alla caviglia che dovrebbe tenerlo fuori anche nell'andata dei playoff di Champions League contro il PSV, con il recupero per il big match dello Stadium che invece non è da escludere.

Lo sostiene Tuttosport, precisando che tutto è legato ovviamente agli ok di staff medico, staff tecnico e dello stesso giocatore. Se non dovesse essere convocato per la sfida contro i nerazzurri, allora il mirino si sposterà per l'appuntamento di Eindhoven.