L'Inter conta di chiudere a breve la trattativa ben incanalata per portare a Milano Josep Martinez, provando a trovare la quadra economica definitiva con il Genoa attraverso l'individuazione della contropartita più adatta. Tra i nomi sul tavolo in pole position c'è quello di Gaetano Oristanio, reduce dal prestito al Cagliari, mentre Martin Satriano piace ad Alberto Gilardino ma non rientrerà nell'operazione per il portiere spagnolo vista la valutazione di 10 milioni di euro del suo cartellino. Occhio, invece, a Mattia Zanotti (comunque cercato dal Lugano, da altri club svizzeri e tedeschi) e ai fratelli Esposito.

Intanto, mentre le parti trattano per arrivare alla fumata bianca la prossima settimana, da fonti vicine all'ex Lipsia emerge l’entusiasmo di trasferirsi a Milano, lo stesso che aveva Bento, sfumato perché sfavorito da una valutazione da oltre 20 milioni di euro cash.