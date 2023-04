Simone Inzaghi sta riflettendo sulla formazione per domani in vista di Inter-Juventus. La tentazione è quella di riproporre la coppia Lukaku-Martinez, vista nel finale di Empoli-Inter. "Le scelte attuate da Inzaghi a Empoli davano chiaramente Dzeko in campo contro la Juventus, visto che il bosniaco è rimasto in panchina per 90 minuti, ma i 96 giocati da Lukaku non potranno certo passare inosservati", si legge.

Per contro, "il belga è un calciatore che ha bisogno di giocare e di farlo con continuità per trovare ritmo, occasioni e gol", e a supporto della tesi sul quotidiano si ricorda che Lukaku ha giocato nell'epoca Conte 86 gare da titolare su 96 partite da titolare. Oggi siamo fermi a 14 su 25 in stagione. "Questo dato aveva un senso nei mesi scorsi, quando Lukaku era rientrato dall’ultimo infortunio e andava gestito, ora invece andrebbe probabilmente sfruttato al massimo per avere in cambio il rendimento che ci si aspettava l’estate scorsa", conclude il quotidiano.