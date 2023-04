Poche alternative di formazione per Inzaghi, pronto ad affrontare Inter-Fiorentina senza Calhanoglu, Skriniar, Dimarco (infortunati) e D'Ambrosio (squalificato), ma con un attacco in cui si rivede un po' di abbondanza. Lo dimostra il fatto che Correa, recuperato e rimasto ad Appiano durante la sosta, anche secondo Tuttosport avrebbe superato Lautaro per affiancare Lukaku. In ci sarà difesa Darmian e due fra De Vrij, Acerbi e Bastoni, mentre Bellanova sarà il ricambio sulle fasce di Dumfries e Gosens.