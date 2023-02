Il giorno dopo il pareggio contro la Sampdoria, Inzaghi e il suo staff hanno analizzato con i giocatori la partita giocata dall'Inter. Il tecnico, racconta Tuttosport, ha molto insistito sul fatto che con 25 tiri non sia venuto fuori nemmeno un gol, "questo per un atteggiamento troppo “morbido” nei primi venti minuti di partita, quando la Samp era in evidente difficoltà".