"Qualcosa si è rotto il 22 maggio, il giorno delle lacrime sotto la curva nord per uno scudetto gettato al vento. Lì l’incantesimo che ha segnato la prima stagione di Simone Inzaghi all’Inter si è spezzato". Lo scrive Tuttosport , che sentenzia: l'idea nello spogliatoio è che il tecnico sia il primo responsabile dello scudetto perso lo scorso anno. E a San Siro, col Bayern, sono tornati i mal di pancia: "Mercoledì, per la prima volta, lo stadio non ha perdonato nulla all’Inter. Fischi a fine partita e brusii di disapprovazione ogni qual volta toccava palla Gagliardini nonché dopo l’occasione mancata da Correa nel finale. Tra l’altro, analizzando quanto visto nel derby e con il Bayern, sarebbe stato più utile partire nella stracittadina con Dzeko che, al contrario, con i tedeschi non è mai riuscito a fare il suo gioco per assenza di palloni buoni da maneggiare".

Tanti i rimproveri mossi all'allenatore nerazzurro: perché Gagliardini e non Asllani? Perché non Bellanova? La condizione fisica è carente e solo Inzaghi ha visto analogie tra il ko di mercoledì e quelli della passata stagione con Real e Liverpool. E poi gli errori di comunicazione, dall'anticipazione del rientro di Handanovic col Torino al riferimento del bisogno di riposo per Barella. "Posto che da Appiano trapela il fatto che il centrocampista, oltre a denotare un certo nervosismo, ultimamente non abbia i giusti atteggiamenti, quella dell’allenatore non è parsa una grande uscita nei confronti dei 60mila tifosi che avevano pagato un regolare biglietto (non certo a buon mercato) nella speranza di vivere un’altra partita: considerato il recupero, il raddoppio dei tedeschi è arrivato a 27 minuti dalla fine e ci sarebbe stato da aspettarsi il tentativo di riacciuffare il risultato in extremis, anziché iniziare a pensare al Torino, come certificato pure dai 4 cambi effettuati contemporaneamente".