Mantenere la stessa cattiveria, in campionato come in Champions League. Questa la richiesta fatta ieri da Beppe Marotta al gruppo durante un discorso ad Appiano Gentile, di cui si dà conto oggi su Tuttosport.

In particolare gli scontri diretti, con una media di 1,3 punti a partita, sono un tallone d'Achille per l'Inter, che ora si concentra sulle sfide contro Genoa, Lazio e Napoli. Prima dell'allenamento a parlare alla squadra sono stati lo stesso Marotta, Ausilio e Inzaghi, quest'ultimo non ha apprezzato la prova dello Stadium ma (si legge) non vestirà i panni del poliziotto cattivo, non sarebbe da lui.

Lavorerà, il tecnico, su un paio di questioni pratiche: lo scarso rendimento offensivo del migliore attacco della Serie A e il calo di rendimento di Calhanoglu dopo gli infortuni di quest'anno.