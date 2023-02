Tuttosport analizza la situazione pre-derby guardandola da ambo i lati della città, lato Inter e Milan. Secondo il quotidiano, "il derby pressa maggiormente sui rossoneri, in virtù di una classifica fattasi inaspettatamente complicata in ottica qualificazione Champions League. Per Pioli si tratta del primo di un doppio passaggio decisivo, perché al confronto con i nerazzurri seguirà il 14 febbraio l’impegno in casa con il Tottenham per gli ottavi di Champions: sbagliare solleverebbe interrogativi non preventivati nell’ambiente rossonero".