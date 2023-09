Dalle tre partite tutte con la stessa formazione, l'Inter dovrebbe passare presto a un turnover ragionato. Secondo Tuttosport, infatti, con 7 partite in 22 giorni dal 16 settembre al 7 ottobre, Inzaghi cambierà strategia e tornerà a quanto fatto vedere nel finale della pasata stagione, quando ad esempio in attacco le due punte cambiavano sistematicamente: da Lautaro-Dzeko a Lukaku-Correa a seconda che si trattasse di Champions o di campionato.

"Quest’anno, per ammissione di tutti all’Inter, la stella polare sarà la seconda stella e, per questo motivo - anche alla luce di un girone di Champions senz’altro più morbido rispetto a quello che vedeva l’Inter opposta a Bayern e Barcellona - il focus sarà rivolto in primo luogo al campionato", si legge sul quotidiano.

D'altro canto, "è vero che l’Inter punta allo scudetto, ma è altrettanto vero che Inzaghi è fermamente convinto di poter fare molta strada pure in Europa. Sapendo, per giunta, che la sua Inter il meglio lo dà sempre quando inizia la fase a eliminazione diretta. E lì, probabilmente, andrà gestito il campionato, sempre con il turnover".