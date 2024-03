L'Inter vola, in Italia e in Champions. E oggi Tuttosport ricorda quando, più o meno un anno fa, in molti davano Inzaghi per spacciato e prossimo all'esonero. Erano i giorni delle sconfitte in serie in campionato e di un percorso europeo ancora tutto da scrivere. Su social, in particolare, impazzava l'hashtag "Inzaghi out". Poi la cavalcata fino a Istanbul, la rimonta in classifica e questi mesi di puro godimento.

E così Inzaghi è diventato un beniamino della tifoseria interista. "Tra il serio e il faceto, alcuni avevano pure aperto una pagina Facebook, ‘Aggiornamenti quotidiani sull’esonero di Simone Inzaghi’ - ricorda TS circa i tempi cupi di un anno fa -. Poi Inzaghi ha fatto il salto di qualità, e l’Inter con lui. E i primi ad accorgersene sono stati i tifosi. Che su Facebook hanno poi cambiato il nome della pagina, regalandogli un nuovo soprannome: ‘Aggiornamenti quotidiani sul Demone di Piacenza’. Il diretto interessato si è espresso dicendo che il soprannome «fa piacere». Anche perché, finale di Champions a parte, va detto che da quando gli è stato affibbiato il nomignolo ormai l’Inter va come un treno, cosa che farà piacere allo stesso Inzaghi".