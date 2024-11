L'Inter è attesa dai due impegni contro Venezia e Arsenal, quindi affronterà il Napoli prima della sosta per le nazionali. Sarà, come ricorda Tuttosport, l'incrocio tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, ovvero l'allenatore del primo scudetto post Triplete contro quello della seconda stella, che ha raccolta l'eredità del collega all'Inter.

Soprattutto il primo anno Inzaghi ha dovuto convivere coi paragoni con Conte, che aveva riportato il tricolore nel club e aveva fatto crescere anche la società apportando modifiche al centro sportivo. Il confronto è ora tornato a distanza e potrebbe durare per diversi mesi, con un primo momento caldo proprio a San Siro per lo scontro diretto.