Le critiche si sono presto trasformate in elogi. Simone Inzaghi raccoglie applausi oggi sui quotidiani, compreso Tuttosport, dopo aver eliminato un'avversaria che negli anni 2000 ha fatto fuori tutte le italiane affrontate nelle competizioni europee, tranne appunto l'Inter. "Come Mourinho nella stagione di grazia 2009-10, ha ottenuto l’impresa di eliminare il Porto in casa propria dopo aver perso in campionato su un campo alla portata, quello di Spezia - si legge -. Lo “Special One” il 12 marzo 2010 cadde a Catania per 3-1 ma, quattro giorni dopo, grazie a Eto’o sbancò Stamford Bridge, sconfiggendo per 1-0 il Chelsea di Ancelotti e qualificandosi ai quarti di quella Champions poi vinta a Madrid il 22 maggio. Forse è avventato e azzardato il paragone, ma una volta approdati ai quarti, perché non sognare".