Inzaghi proporrà anche a Napoli la stessa formazione schierata domenica scorsa a Torino. Questa la certezza di Tuttosport, che fa il punto anche sulle condizioni di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, unici due assenti nella terza trasferta dell'Inter nell'arco di una settimana: il centrale italiano ieri ha lavorato in parte sul campo e sta meglio, ma non partirà con il resto dei compagni in Campania. Motivo? Lo staff medico nerazzurro non vuole prendersi alcun rischio per il problema al polpaccio: Bastoni dovrebbe tornare a disposizione per l'Udinese, con l'obiettivo di arrivare al top per lo scontro diretto contro la Real Sociedad in Champions.

Pavard ieri invece ha corso e ha svolto pure una parte di allenamento in campo: tra una quindicina di giorni anche l'ex Bayern potrebbe tornare arruolabile. Il quotidiano immagina un ritorno del francese nel match di Coppa Italia col Bologna e di quello di campionato contro il Lecce.