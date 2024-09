L'Inter riapre le danze della Serie A dall'U-Power Stadium di Monza, dove questa sera i campioni d'Italia affronteranno i cugini brianzoli, a qualche giorno dall'esordio in Champions League contro il Manchester City e ad una settimana dal derby di Milano. Tre appuntamenti che caratterizzeranno la settimana dei nerazzurri all'immediato rientro dalla pausa Nazionali, e per i quali Simone Inzaghi deve razionare le forze. Per la sfida contro i vicini monzesi, il piacentino è ancora attanagliato da vari dubbi, ma, non ha dubbi Tuttosport, "si va comunque verso un assetto inedito".

"Non cambia il portiere, con Sommer tra i pali nerazzurri. In difesa Pavard è favorito su Bisseck, De Vrij lo è su Acerbi, mentre Carlos Augusto sarà il braccetto di sinistra. A destra Darmian è in pole per la titolarità, con Dimarco confermato sull’altra corsia. Chiavi del centrocampo affidate ad Asllani, con Frattesi dal 1’ al posto di Barella e Mkhitaryan a completare la linea mediana. Zielinski spera di esordire nella ripresa".

PROBABILE INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro/Taremi.