Oggi Simone Inzaghi vedrà i manager Ralph e Cano, sarà l'occasione per conoscersi di persona e scambiare le prime impressioni. I discorsi sul rinnovo, si legge su Tuttosport, dovrebbero arrivare più avanti, ma sono ampiamente avviati. Così come la pianificazione della prossima stagione, che verrà fatta tra tecnico e dirigenza. Inzaghi lascerà Milano per le vacanze a metà giugno, ma ha già chiarito di voler mantenere alta la competitività della rosa, senza cessioni che modifichino il valore della squadra e in questo senso non dovrebbero esserci problemi.

Oaktree, in compenso, insisterà sul contenimento del monte ingaggi, come già accaduto nella corsa estate.