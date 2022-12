Non ci sono solo i rumors riguardanti Kessie a far intrecciare il mercato di Inter e Barcellona. Secondo Tuttosport, infatti, l'interesse potrebbe essere anche nella direzione opposta, quindi dei blaugrana per i giocatori nerazzurri. Ricordano tutti l'assalto a Martinez di qualche anno fa, "con l’arrivo di Lewandowski non è più una priorità, ma l’argentino rimane sul taccuino dei catalani non fosse altro perché entro fine stagione andrà via Depay , mentre il centravanti polacco compirà ad agosto 35 anni", ricorda il quotidiano.