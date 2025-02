Piccola panoramica su Tuttosport per quel che riguarda i giocatori in scadenza in casa Inter. Secondo il quotidiano, Correa è ai saluti, mentre per quel che riguarda De Vrij non solo verrà blindato usufruendo dell'opzione per un'altra stagione, ma potrebbe anche esserci un rinnovo di due anni.

Per quel che riguarda invece i giocatori in scadenza delle altre squadre, uno di quelli che da tempo vengono accostati all'Inter è Jonathan David, sulle cui tracce ci sono i nerazzurri e anche la Juve, sebbene in pole position sembrino più che altro le inglesi e il Barcellona.