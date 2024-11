A festeggiare per il pareggio tra Inter e Napoli, come scrive Tuttosport, sono stati gli allenatori di Juventus, Atalanta, Lazio e Fiorentina, che grazie al risultato del Meazza sono ancora più vicini alla vetta, ancora occupata dai partenopei. Seconda occasione sprecata dai nerazzurri in poche settimane, dopo il 4-4 con la Juventus, nella visione del quotidiano.

L'Inter avrebbe meritato di vincere ai punti ma il calcio non è la boxe e resta un pieno di rimpianti. Per contro, Conte aspetterà al Maradona al ritorno le milanesi e la Juventus, contro cui ha già fatto 5 punti in trasferta.

Altro problema visto dall'Inter, il quinto gol subito in stagione da palla inattiva, quello di McTominay. Un grande intervento di Acerbi su Kvaratskhelia ha evitato che i nerazzurri fossero sotto 2-0 e il difensore centrale ha persino sfiorato la rete dell'1-1, sventata da Meret, poi non esendo da colpe sulla rete di Calhanoglu.