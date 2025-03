Settimana chiave per l'Inter: domani il Feyenoord, domenica l'Atalanta. Come ricorda oggi Tuttosport, nemmeno domani contro gli olandesi ci saranno Dimarco, Darmian e Zalewski, oltre al neo infortunato Zielinski. Quest'ultimo potrebbe restare fuori almeno un mese per il problema muscolare patito contro il Monza: oggi gli esami.

Sarà invece a disposizione Lautaro Martinez, pur affaticato nel finale della gara coi brianzoli. Dovrebbe però partire in panchina domani sera in una gara che potrebbe vedere un discreto turnover. A partire dai pali, dove potrebbe tornare Sommer. In difesa a riposo Bastoni e uno tra Acerbi e De Vrij, mentre a centrocampo è sicuro l'impiego di Frattesi, probabilmente per Barella. Torneranno titolari Carlos Augusto a sinistra e in attacco Taremi con uno tra Thuram e Arnautovic.