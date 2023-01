I radar si sono quindi spostati, per ragioni economiche, su Demiral. I rapporti con Gasperini non sono più idilliaci e l'Atalanta è disposta al prestito. Il passato alla Juventus lo ha abituato ai grandi palcoscenici ma andrebbe istruito per giocare come "braccetto" a tre, avendo giocato sempre da centrale. Difficile che l'Inter si impegni con un obbligo di riscatto a fine annata, visto che gli obiettivi a lungo termine per sostituire Skriniar sarebbero altri.