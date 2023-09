Quest’anno è partito subito forte Olivier Giroud. Già quattro reti realizzate confermandosi anche un cecchino dagli undici metri. E’ 8 su 8 i rigori realizzati in serie A. La prossima settimana nel derby ci sarà uno scontro tutto francese con Marcus Thuram. Due numeri 9 che come riporta Tuttosport potevano giocare il derby a maglie invertite, infatti due anni fa, Giroud è stata una richiesta inevasa di Antonio Conte e Beppe Marotta, mentre quest’estate Thuram è stato molto vicino al Milan. La fiducia rossonera venne ripagata il 5 febbraio 2022, quando in tre minuti, tra il 75’ e il 78’, ribaltò il risultato dando i tre punti al Milan. Il 3 settembre 2022, Giroud timbrò di nuovo, realizzando il gol del momentaneo 2-1. Il 2023 è stato un anno nero per il Milan nei derby. L’Inter in vantaggio assoluto per 4-0, ha vinto la Supercoppa, il derby di ritorno di campionato e le due semifinali di Champions League. Il dato che riguarda Giroud è chiaro, se segna il Milan vince il derby, se non va in rete per il Milan sono arrivate quattro sconfitte e un pareggio.

Daniele Luongo