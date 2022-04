Un doppio muro, di Inter e Milan , che vale 350 milioni di euro. E' la valutazione calcolata da Tuttosport prendendo in esame i titolari delle due squadre in difesa.

Da una parte Handanovic (in scadenza, è un parametro zero finché non firma), con davanti Skriniar (per il quale sono stati chiesti anche 80 milioni negli anni passati ma che ha un solo anno di contratto e per questo è valutabile a 60-65), Bastoni (70) e De Vrij (20, più che altro per ragioni di contratto in scadenza tra un anno e dei 30 anni da poco compiuti).

Dall'altra Tomori vale 50 milioni, Kalulu arriva almeno a 20 come Calabria, poi ci sono Maignan e Theo Hernandez che non sono ritenuti cedibili e arrivano tranquillamente a 50-60 per valutazione.