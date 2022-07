Tempo di giudizi in casa Inter anche sulle colonne di Tuttosport, che offre la propria visione dei singoli nerazzurri dopo il 2-2 con il Lione a Cesena. Lukaku eletto miglior giocatore del match, decisivo sebbene ancora non al meglio della forma. Ok anche Onana, Barella e Calhanoglu, mentre da rivedere Dimarco, Brozovic, Dzeko e Correa. Dietro la lavagna finiscono De Vrij e Bastoni, che pagano alcune incertezze difensive. E Inzaghi? Sufficiente: alcuni meccanismi devono essere ancora oliati.