L'Inter che stasera scenderà in campo al Meazza contro il Feyenoord sarà figlia anche delle considerazioni in vista dell'Atalanta. Come si legge oggi su Tuttosport, Simone Inzaghi schiererà l'undici titolare con il rientro di Sommer, dopo cinque partite di assenza e già questa sarà una novità rispetto all'ultima partita, ma non la sola.

Lo svizzero farà una sorta di provino proprio in vista di Bergamo, se lo supererà ci sarà ancora lui, altrimenti spazio a Josep Martinez. In panchina andrà uno tra Acerbi e Bastoni in difesa, più probabilmente in secondo, insieme al diffidato Barella e a Lautaro Martinez, ieri costretto a un allenamento personalizzato per un affaticamento (come De Vrij, che allo stesso modo partirà fuori).

Confermato invece Calhanoglu, ma Asllani è pronto. A sinistra spazio a Carlos Augusto e anche per lui è un test in vista dell'Atalanta, mentre davanti giocherà Thuram, anche se la caviglia continua a non permettergli di allenarsi al 100%. Con lui favorito Taremi.