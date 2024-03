L'Inter scenderà in campo per sfidare l'Empoli con la miglior formazione possibile. La decisione all'ultimo riguarderà solo Sommer, recuperato nelle ultime ore dopo aver smaltito il problema alla caviglia, e due ballottaggi tecnici: quello tra Pavard e Bisseck (col francese favorito) e quello tra Darmian e Dumfries. Per il resto solo certezze. Lo riporta Tuttosport.

Intanto arrivano aggiornamenti anche dall'infermeria: De Vrij, Cuadrado e Arnautovic, che ieri hanno lavorato ancora a parte, puntano di tornare a disposizione per la trasferta di Udine. Dei tre il colombiano è quello leggermente indietro: in caso di assenza in Friuli sarà arruolabile per Inter-Cagliari.