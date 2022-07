Dopo Lugano, Monaco e Lens, l'Inter si prepara a scendere in campo contro l'Olympique Lione. Tuttosport riferisce oggi che Skriniar, Gosens e Gagliardini stanno bene e devono essere considerati recuperati, mentre Sanchez e Pinamonti non partiranno con i compagni di squadra, così come Salcedo e Agoumé. Per quanto riguarda la formazione la novità può essere Onana. "Potrebbe anche partire dal primo minuto - si legge -, mentre là davanti spazio alla coppia principe composta da Lukaku e Lautaro".