Lautaro Martinez e Marcus Thuram torneranno oggi a giocare assieme dal 1' in Champions League a dieci mesi dall'ultima volta, quando l'Inter perse in casa dell'Atletico Madrid il 13 marzo 2024. Come riporta oggi Tuttosport, Simone Inzaghi si presenterà oggi a Praga con la migliore formazione possibile nella consapevolezza che i tre punti eventualmente incamerati oggi possano dare due risultati su tre alla squadra in vista di settimana prossima contro il Monaco.

Blindare la qualificazione permetterebbe poi di avere un febbraio meno fitto, anche se ci sarà da recuperare la sfida contro la Fiorentina. I due spareggi dei playoff, tra l'altro, sono collocati intorno a Juve-Inter del 16 febbraio, altro motivo per cercare di non disputarli.