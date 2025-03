L'inizio del tour de force, per l'Inter, sarà senza Lautaro Martinez. Come riporta Tuttosport, le condizioni dell'argentino non lasciano tranquilli. Il capitano tornerà a Milano con calma anche solo per non strapazzare il corpo con troppi voli intercontinentali ravvicinati. Una volta in Italia farà nuovi esami, ma è da escludere che ci sia contro l'Udinese ed è fortemente a rischio anche per il derby di Coppa Italia.

Non preoccupa Thuram, che gestirà il dolore alla caviglia con cui convive da tempo, mentre Dumfries potrebbe saltare non solo Udinese e Milan, ma anche la trasferta di Parma del 5 aprile. Come Lautaro, si sottoporrà a nuovi esami nei prossimi giorni.

Inoltre con l'Udinese non ci sarà lo squalificato Bastoni, nonché l'infortunato Zielinski, mentre rientreranno Darmian, Dimarco e Zalewski.