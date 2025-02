"Con fatica e nel segno dei Martinez: Josep, all’esordio in campionato, con una parata decisiva al 31’ e Lautaro, in gol dopo 120 secondi (33’) per l’1-0 contro un Genoa caparbio". Così Tuttosport sottolinea l'importanza di questi tre punti per i campioni d'Italia che tornano in vetta alla classifica in attesa di Como-Napoli di oggi.

Difficile per i nerazzurri contro un Genoa letteralmente rigenerato dalla cura Vieira. "La squadra di Simone Inzaghi ha avuto vita dura contro quella dell’ex Patrick Vieira, a dimostrazione come l’Inter di questa stagione non sia quella implacabile dell’annata della seconda stella e pensi troppo a quella Champions che fra dieci giorni ripartirà con gli ottavi contro il Feyenoord (ieri vittorioso per 2-1 contro l'Almere City ultimo in Eredivisie, con un gol nel recupero del difensore Hancko, nel mirino della Juventus). Di sicuro, però, all’Inter le sconfitte fanno bene, con Inzaghi che si è confermato implacabile nel riscattarsi dopo un ko: cinque le cadute in questa stagione e altrettante i successi nelle partite successive", sottolinea il quotidiano torinese.

E adesso l’Inter si appresta ad affrontare dieci giorni decisivi: martedì a San Siro il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, sabato primo marzo alle 18 a Napoli lo scontro scudetto contro Conte e mercoledì 5 la trasferta a Rotterdam.