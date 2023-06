Danilo D'Ambrosio sta per concludere la sua esperienza all'Inter dopo nove anni. Come riporta Tuttosport, a meno di clamorosi colpi di scena non rinnoverà coi nerazzurri. L'entourage aveva richiesto un biennale, la società ha preferito rinnovare il reparto con l'acquisto di Bisseck e quello molto probabile di Azpilicueta.