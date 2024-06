Marko Arnautovic resta tra i profili in uscita per l'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il calciatore tedesco la speranza del club di via della Liberazione è che l'attaccante si rilanci nell'Europeo e nel frattempo si sta guardando al mercato tedesco per una possibile cessione che possa fare spazio in rosa all'arrivo di Gudmundsson.