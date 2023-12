L'Inter avrà un déjà-vu questa sera allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, come già successo in altre tre occasioni nel corso di questo campionato, scenderà in campo per riprendersi la vetta della classifica dopo averla persa in favore della prima inseguitrice che ha giocato in anticipo e vinto. Come ricorda Tuttosport, è già successo alla settima giornata, quando i nerazzurri risposero al Milan vincendo 4-0 a Salerno; alla decima e alla dodicesima giornata, replicando nella circostanza alla Juventus, battendo prima la Roma e successivamente il Frosinone.

"Come andrà stasera? L’Inter - che sabato 9 ospiterà a San Siro l’Udinese - per tornare in testa potrebbe anche “accontentarsi” di un pareggio, tifando poi per un favore di Mazzarri fra cinque giorni", si legge sul quotidiano torinese. Con chiaro riferimento allo scontro diretto che i bianconeri giocheranno contro i partenopei il giorno dell'Immacolata.