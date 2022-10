Come previsto, in vista della trasferta di oggi pomeriggio in casa del Sassuolo, niente convocazione per Lukaku e Correa. "Entrambi gli attaccanti rischiano di rimanere a Milano anche martedì, quando la squadra partirà per Barcellona". Praticamente certa l’assenza dell’argentino, infortunatosi durante la gara con il Barcellona e difficilmente rischiato oggi a Reggio Emilia. Meno certo invece il forfait di Lukaku, ai box dal 28 agosto per uno stiramento alla coscia sinistra. Il belga, che si sta allenando sul campo, ricorda Tuttosport "potrebbe anche partire e andare in panchina al Camp Nou, ma le chance non sono molte e pure lui ha come obiettivo il pieno rientro per domenica prossima in campionato". Oggi Inzaghi dovrà affidarsi ancora una volta alla diade d'attacco Martinez-Dzeko, "con la speranza che la partita si metta in fretta sui binari giusti per provare a risparmiare qualche minuto all’argentino nella ripresa, visto che il 'Toro' ha finito affaticato le due ultime gare".