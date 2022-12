Mentre il Milan volava per Eindhoven, a Milanello si sono ripresentati Theo Hernandez e Olivier Giroud, gli ultimi rossoneri reduci dal Mondiale. "Ad attenderli parte dello staff tecnico per verificare le loro condizioni e stilare un programma di lavoro che, giocoforza, sarà compresso - spiega Tuttosport -. Theo, per esempio, è serio candidato per una maglia da titolare a Salerno (4 gennaio), mentre Giroud dovrebbe ripartire dalla panchina. Obiettivo di Pioli, manco a dirlo, è avere entrambi al top per la Supercoppa (18 gennaio)" contro l'Inter.