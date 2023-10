Nuovo derby di mercato in vista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe intervenire sul mercato già a gennaio e regalare a Pioli un altro attaccante dopo la deludente avventura fin qui di Jovic. Il profilo sul taccuino dei dirigenti rossoneri resta sempre quello di Taremi, sfumato sul gong del calciomercato estivo per le commissioni troppo alte.

L'attaccante iraniano, nel mirino anche dell'Inter, ha il contratto in scadenza nel 2024 e non rinnoverà. Il Porto è in piena corsa per qualificarsi agli ottavi di Champions e difficilmente lo libererà a metà annata, ma qualche contatto c'è stato anche nelle ultime settimane.