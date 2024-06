Il caso Calhanoglu ha chiuso una settimana intensa in casa Inter in termini di mercato. Come ricapitola Tuttosport, sono diversi i fronti ancora aperti e sui quali Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro.

Dai nuovi contatti previsti per Martinez del Genoa, necessari dopo le novità emerse su Oristanio, ai "mal di pancia" di Frattesi evidenziati dall'agente Riso. In sospeso anche il rinnovo di Dumfries e il futuro di Valentin Carboni.