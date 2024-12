"Chissà che a fargli tornare il buonumore non basti un po’ di aria di mare e rivedere le maglie rossoblù del Cagliari". Lo scrive Tuttosport nel pezzo dedicato a Lautaro Martinez, alla ricerca di un gol che manca dalla vittoria dell'Inter contro il Venezia. Il quotidiano torinese ricorda che il Cagliari è una delle vittime preferite del Toro (ha segnato di più solo alla Salernitana, 10 gol), ma anche che l'ultima volta che è andato in rete contro i rossoblu è stato proprio lo scorso campionato in Sardegna, quando i nerazzurri passarono 2-0 all'Unipol Domus. Al ritorno a San Siro, invece, era fuori per squalifica.