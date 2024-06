Tra le persone più felici per l'esito della questione Calhanoglu, che ieri con un post su Instagram ha deciso di scacciare i dubbi sulla sua permanenza a Milano, c'è sicuramente Simone Inzaghi. Come racconta oggi Tuttosport il tecnico ha stappato una bottiglia di vino di quello buono per festeggiare la scelta del giocatore.

La giornata non era cominciata benissimo, ieri, perché il Fulham continua a chiedere 70 milioni per Joao Palhinha e i tedeschi sembravano pronti a virare proprio su Calhanoglu. Fosse arrivata una proposta da 60 milioni e una richiesta esplicita del giocatore probabilmente le cose sarebbero potute andare diversamente, ma alla fine a stoppare tutto è stato proprio il diretto interessato.