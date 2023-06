Tre attaccanti per sfidare il grande attaccante. Lautaro, Lukaku e Dzeko contro Haaland. Sarà la sfida nella sfida di Manchester City-Inter. Solo guardando alla Champions League, il norvegese è a 12 gol quest'anno, mentre il trio nerazzurro (più Correa) si ferma a 11: 4 Dzeko, 3 Lukaku e Lautaro, 1 il Tucu).

"C’è un dato, però, che può diminuire l’impatto di questa quantità di gol: Haaland ha realizzato ben 10 reti tra girone e ottavi. Dai quarti in poi la frequenza è calata ad appena due gol, entrambi rifilati al Bayern Monaco", scrive Tuttosport. In compenso in stagione Haaland è arrivato a 52, mentre l'attacco nerazzurro è a 60 (28 per Lautaro, 14 per Lukaku e Dzeko, 4 per Correa).