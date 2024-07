C'è un nome ormai ricorrente nel mercato dell'Inter ed è quello di Albert Gudmundsson, ma come si legge oggi su Tuttosport per arrivare all'islandese servono 35 milioni di euro da offrire al Genoa (sempre che bastino). La cifra potrebbe arrivare con la cessione dei giocatori in esubero e di Valentin Carboni, anche se l'Olympique Marsiglia potrebbe semplicemente chiedere il ragazzo in prestito e non decidere per un investimento che (per convincere l'Inter) dovrebbe essere di circa 35-40 milioni di euro.