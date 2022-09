Robin Gosens è uno dei giocatori a cui Simone Inzaghi chiederà qualcosa in più in termini di prestazioni. Finora il tedesco non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che era nelle previsioni. "Serve una svolta, altrimenti il tema mercato potrebbe tornare d'attualità a gennaio, sia con una sua eventuale cessione, sia per il possibile acquisto di un nuovo laterale mancino", si legge oggi su Tuttosport.