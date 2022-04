L'errore del portiere rumeno è il momento clou di una giornata nata storta. "La papera che ha spalancato la porta a Sansone resta e resterà per molti anni impressa nelle menti di Radu che per questo va supportato - si legge - Che la giornata non promettesse bene per l’Inter si era intuito nel tardo pomeriggio quando è affiorata la notizia del doppio infortunio di Samir Handanovic (contrattura dell'obliquo esterno dell'addome) e di Alessandro Bastoni (tenuto fuori per un affaticamento muscolare). Obbligata la scelta di puntare su Radu tra i pali".

Andando più nell'analisi della gara, secondo il quotidiano a fare la differenza è stato soprattutto un fattore nella ripresa. " A cambiare la partita, paradossalmente, non è stato il pareggio del Bologna, ma la ritrovata compattezza dei centrocampisti di Mihajlovic, i quali, nella prima mezz’ora, non avevano opposto alcuna resistenza agli avversari. Nella ripresa con il passare dei minuti, si è creato - come in Milan-Bologna - quel clima da “assalto a Forte Apache” in cui, una squadra che gioca per il suo allenatore ricoverato in ospedale, sa esaltarsi".