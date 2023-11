Quello che aspetta l’Inter questa sera a San Siro, ovvero un antipastino di derby d’Italia, chiuderà il programma della 12ª giornata di Serie A contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. La squadra fin qui rivelazione di questa prima parte di campionato con i suoi 15 punti, accumulati 4 vittorie e 3 pareggi. "Un Frosinone che ha messo in mostra diversi ragazzi interessanti - specifica Tuttosport che poi aggiunge una sfumatura romantica non a torto -, un Frosinone fortemente marchiato di... bianconero".

Nella rosa di DiFra "stanno crescendo a vista d’occhio alcuni talenti che la Juventus ha spedito lì in prestito per farsi le ossa e, diventati due colonne della sua squadra: Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, ai quali va poi aggiunto Kaio Jorge che dopo due stagioni sfortunate sta gradualmente ritrovando il feeling con il campo". Dunque, Simone Inzaghi per riprendersi la testa della classifica dopo il successo della Juventus (prossima avversaria in campionato dopo la sosta) "dovrà prima superare l’ostacolo del Frosinone a tinte bianconere".

Soulé, non è stato convocato da Scaloni per le partite dell’Argentina, i suoi 5 gol e 1 assist a fronte delle 9 presenze da titolare hanno fatto di lui il "trascinatore del Frosinone, che sta facendo la differenza con le sue giocate, i dribbling (ben 38, primo in campionato) e passaggi chiave (23, terzo)". Rendimento che ha portato "la Juventus a ragionare su un possibile rientro anticipato a Torino già a gennaio. L’Inter peraltro ha già dovuto affrontare mancini che da destra sanno inventare: Berardi ha fatto male, Orsolini è stato gestito, mentre Nico Gonzalez è stato annullato. Soulé su quale lato della riva si posizionerà?" lancia una provocazione TS.

"Il tecnico abruzzese sta dando tanta continuità anche all’altro baby argentino ricevuto da Allegri, ovvero Barrenechea che stasera incrocerà uno dei migliori giocatori del campionato nel suo ruolo", ovvero Calhanoglu. E non dimentichiamo Kaio Jorge, che sta ritrovando la condizione dopo un avvio faticoso.