Anche Tuttosport parla del ballottaggio tra Frattesi e Barella e il quotidiano torinese, ovviamente, la mette sul piano del "bicchiere mezzo vuoto", definendolo il "tormento di Inzaghi". Il tecnico nerazzurro è chiamato a trovare posto all'ex Sassuolo, ancora una volta decisivo con la maglia azzurra.

Il centrocampista col numero 16, però, stavolta è favorito anche dalle non perfette condizioni di Asllani e dal fatto che Calhanoglu - secondo Tuttosport - potrebbe non essere al top.

"Capisco mister Inzaghi e per questo non ho mai rotto le scatole a nessuno. Siamo in quattro e tutti calciatori di alto livello, non è semplice", ha detto pochi giorni fa Frattesi. E, se anche non dovesse partire titolare all’Olimpico, sarebbe il primo cambio. Con la possibilità, in quel caso, di essere invece utilizzato dall’inizio nella partita infrasettimanale di Champions contro lo Young Boys.