Buonissime "recensioni" oggi per Romelu Lukaku, che dopo un periodo piuttosto negativo a titolo personale per le prove con la maglia dell'Inter si è regalato due belle serate giocando con la nazionale belga e segnando prima una tripletta e poi una delle tre reti che hanno lanciato il Belgio verso il successo in casa della Germania. "Un Lukaku che manda messaggi positivi in termini di condizione e fiducia anche in chiave Inter", come scrive oggi Tuttosport.