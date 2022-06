Da un fantasista all'altro. Se le attenzioni sono quasi tutte concentrate su Paulo Dybala, anche nell'Inter dei più piccoli, laureatasi Campione d'Italia, i gioiellini non mancano: Nikola Iliev è un ragazzo di talento immenso - sottolinea Tuttosport nel box dedicato al giovane bulgaro che lunedì compirà diciotto anni. "Per capirlo basta andare a vedere il gol con il quale ha deciso la finale scudetto contro la Roma. Un saggio di classe che ha acceso su di lui i riflettori anche dei (pochi) che ancora non conoscevano il giocatore". A distanza di due anni, quando l’Inter riuscì a strapparlo alle concorrenti, d'Europa tra cui Manchester United e Ajax, ad un prezzo non proprio 'economico' (il cartellino di Iliev viene valutato 500mila euro), "si può tranquillamente pensare che la scommessa è stata vinta".

Dopo il "rodaggio con l’Under 18" della scorsa stagione (16 presenze, 6 gol e 2 assist) e le prime apparizioni con l’Under 19 interista (5 presenze, 1 rete in Coppa Italia), "questa è stata la stagione della conferma, vissuta da protagonista sotto età in un gruppo che è cresciuto tanto insieme". Due sole volte con l'Under 18 quest'anno e 29 presenze, 8 gol e 2 assist con la squadra di Chivu, "tra cui spiccano quelli delle due partite della fase finale. Nella semifinale giocata contro il Cagliari, quella della rimonta interista da sotto 3-0 al passaggio finale con un 3-3 messo insieme in 13 minuti" in cui Iliev ci ha messo lo zampino con l’assist per la seconda rete di Fabio Abiuso e in finale". Il gioiellino di Rude "è stato l’uomo in più di Chivu, pronto dalla panchina a fare la parte del fattore disequilibrante per le difese avversarie. A quasi 18 anni è un prospetto di qualità che potrà farsi ammirare anche in futuro".