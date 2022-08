Le ultime frecciate social di Gianfelice Facchetti , figlio di Giacinto, trovano spazio anche sull'edizione odierna di Tuttosport. Dopo l’ufficialità dello sbarco di Renato Sanches è arrivata stilettata al Milan : "Colpi che vanno, come Botman , colpi che vengono… è il mercato bellezza! Se Bremer e Dybala sono figuracce, non diteci che questa è la strategia giusta di chi non partecipa ad aste".

"Un Facchetti quindi forse alla Prisco, che senza mezzi termini, ha voluto difendere l’Inter. Solo che lo ha fatto giocando in attacco - scrive TS -. Con un commento volto a punzecchiare l’animo e l’orgoglio dei cugini rossoneri. E non è finita qui. Facchetti, dopo aver postato un articolo in cui si menzionava un virgolettato di Antonio Conte, in cui il tecnico salentino parlava del: «Non cambiare le carte dopo uno o due anni, perché se menti ha vita breve», ha sentenziato: «Buonuscite ne abbiamo?», il riferimento ai 15 milioni lordi elargiti da Zhang al tecnico e ai suoi collaboratori".