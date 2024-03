Nel Bologna che domani affronterà l'Inter ci sarà anche Giovanni Fabbian. Come scrive oggi Tuttosport, osservando il rendimento del centrocampista è quasi scontato che tra sedici mesi il club di via della Liberazione versi agli emiliani i 12 milioni pattuiti per il riacquisto.

Dal momento dell'ultimo incrocio in Coppa Italia il ragazzo è cresciuto ancora. Nelle ultime sette gare di A ha giocato sei volte titolare, in due ruoli diversi, segnando due gol (sono quattro quelli totali) due assist. Una maturazione evidente. Avanti così e nell'estate 2025, come detto, tornerà alla base. A quel punto si ragionerà su una permanenza in organico o su un altro prestito.

Per età, anche se non per caratteristiche, potrebbe anche ereditare il posto di Mkhitaryan, che nel 2025 avrà 36 anni e avrà ancora una stagione di contratto. Con Frattesi e Barella i nerazzurri avrebbero un altro possibile pilastro dell'Italia del futuro.