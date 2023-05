Un Euroderby di Champions che era difficile da immaginare. Come scrive oggi Tuttosport, nemmeno il più ottimista tra i presenti oggi allo stadio poteva immaginare di vivere quest'anno una semifinale di Coppa tra le milanesi. Una sfida molto diversa da quella del 2003: "allora - si legge - si affrontavano due corazzate, con a capo Silvio Berlusconi e Massimo Moratti, costruite per vincerla, la Coppa. Stavolta andranno in campo due splendide underdog che vivranno la finale innanzitutto come un premio".

Sarà una sfida spartiacque per i due allenatori. "In primis per Inzaghi: Beppe Marotta, amministratore delegato del club e gran capo dell’area tecnica ha ritenuto gravissimo che l’Inter abbia perso undici partite in campionato e, al netto della conquista del quarto posto (obiettivo minimo per Suning), molto dipenderà dall’esito dell’eventuale finale considerato che a oggi non è sul tavolo l’idea di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024 all’allenatore e di certo non lo sarebbe in caso di eliminazione a opera del Milan (questo nonostante i 200 milioni fatti incassare al club in due stagioni: misteri del calcio)".