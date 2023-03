Nell'analisi di Tuttosport, c'è spazio anche per il mercato e per un proposito chiaro di Piero Ausilio, ds nerazzurro, in vista della sessione estiva. L'età media della squadra interista è infatti attorno ai 29 anni, la più alta di tutta la Serie A. "Per questo motivo, il ds vuole provare ad abbandonare la politica dei parametri zero in là con gli anni", riporta il quotidiano.